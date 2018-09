Tite diz ainda não ter virado página da Copa e indica que mudará seleção

Após a vitória da seleção brasileira sobre os Estados Unidos por 2 a 0, nesta sexta-feira, em New Jersey, o técnico Tite voltou a afirmar em entrevista coletiva que ainda está virando a página da desclassificação prematura da Copa do Mundo da Rússia, para a Bélgica, nas quartas de final, declarando que iniciou o novo ciclo a partir de "dor e frustração".

"Não virei ainda (a página), estou virando", afirmou Tite, chegando a comparar as estatísticas de finalizações e posse de bola do duelo contra os Estados Unidos com os números do jogo contra a Bélgica, que eliminou o Brasil da Copa da Rússia. "Essa página está escrita e não quero tirar da minha vida."

Durante a partida que marcou mais um recomeço da seleção após derrota em Copa do Mundo, Tite usou as seis substituições a que tinha direito. Com isso, quatro jogadores fizeram sua estreia na seleção: Arthur, Lucas Paquetá, Richarlison e Everton. E algum deles deverá receber chance no próximo amistoso.

Isso deve ocorrer, pois o treinador indicou que deve realizar mudanças entre os titulares no próximo amistoso contra El Salvador, na próxima terça-feira, em Washington. "Vamos fazer algumas mudanças no time titular. Não vou falar quem, mas vamos oportunizar", disse.

Exaltando Neymar, que agora se tornou o capitão fixo da seleção brasileira, o treinador disse que o jogador é uma "liderança técnica" que terá a oportunidade de dar em campo a resposta às críticas sofridas durante a Copa do Mundo. "O drible, a finta e o lance pessoal é uma marca registrada não do Neymar, mas do jogador brasileiro. As suas atitudes vai falar por si só."