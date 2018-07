Tite diz que Corinthians merecia vencer e elogia goleiro do Santos

Para o técnico Tite, as duas defesas de Vladimir após cabeçada e chute de Guerrero, no primeiro tempo do empate por 1 a 1 deste domingo entre Corinthians e Santos, pelo Campeonato Paulista, no estádio Itaquerão, lembraram Rodolfo Rodrigues. Em 1984, o ex-goleiro uruguaio fez uma sequência de cinco defesas no mesmo lance no confronto entre Santos e América, de São José do Rio Preto, na Vila Belmiro, pelo Paulistão.

"O Corinthians fez um grande primeiro tempo e o Vladimir foi o grande nome do Santos. Duas ou três vezes eu estava vibrando, em uma delas ele pareceu o Rodolfo Rodrigues. O futebol é assim, tem de saber administrar essas situações", disse o treinador.

Para Tite, o Corinthians merecia ter saído com a vitória. "Acabamos tomando o gol de empate. Foi bom para o time sob o aspecto de saber que a equipe terá de absorver um gol de empate em jogos decisivos. A equipe se irritou demais nos primeiros cinco minutos e depois normalizou. A bola dá e a bola tira, se contra o San Lorenzo poderia ser empate, hoje (domingo) nós poderíamos ter vencido", afirmou.

Tite também avaliou que o aspecto físico pesou no rendimento da sua equipe no segundo tempo. Ele, no entanto, preferiu abrir mão do direito de fazer a terceira substituição. "Apostei na coordenação da equipe, no entrosamento dela. A outra é que estava com dificuldade de ver quem estava mais cansado, por isso chamei o Fábio (Mahseredjian, preparador físico)", explicou.

Com 36 pontos, a equipe tem a melhor campanha do Paulistão e enfrentará a Ponte Preta nas quartas de final. Nesta quarta-feira, no encerramento da primeira fase do Estadual, o Corinthians enfrenta o XV de Piracicaba, no interior, com os reservas.