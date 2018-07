Tite diz que Corinthians tem 'lista' de reforços para o Brasileirão

Após a eliminação na Libertadores, o Corinthians tem uma 'lista' de reforços, segundo o técnico Tite. Segundo ele, a ideia é qualificar o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo final de semana. "Do treinador, não tem. Mas tem uma lista (de reforços) do Corinthians, por busca de melhoria", afirmou.

Tite não disse nomes que estão na mira do clube. Ele sequer quis comentar o interesse do Corinthians no volante Camacho e no atacante Bruno Paulo, os dois jogadores do Audax que disputam a final do Campeonato Paulista, neste domingo, contra o Santos. "Nem um A vocês vão ouvir sobre mim."

Além de Camacho e Bruno Paulo, praticamente acertados com Corinthians, diretoria busca um meia armador e um centroavante - esta a posição mais carente no segundo. Ainda que Tite defenda o atacante André, a análise é de que o clube precisa de outro jogador para a posição.

Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva Tite afirmou que a meta do Corinthians é chegar à final da Copa do Brasil e terminar o Brasileirão dentro do G-4. “Qual nosso objetivo agora? Final da Copa do Brasil, objetivo real, e classificar para a Libertadores pelo Brasileiro”, afirmou . “Sonhamos com o título, mas o objetivo real é esse.”