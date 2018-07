Tite diz que decisão de poupar jogadores no Corinthians não é dele

SÃO PAULO - Segundo Tite, ele não poupa nenhum jogador. Mas não é por isso que o Corinthians deixará de dar descanso a alguns titulares ao enfrentar o União Barbarense, neste sábado, no Pacaembu, pelo Paulistão. De acordo com o treinador, quem decide por poupar são os médicos e fisioterapeutas do clube.

"Não poupo ninguém, mas alguns jogadores foram retirados do jogo pelo departamento médico ou físico", disse Tite, em entrevista coletiva. Depois, ele refutou os termos normalmente usados quando titulares não jogam. "Não gosto de contrapor termos que vocês (jornalistas) usam: time reserva, poupar jogador."

Na prática, o Corinthians vai poupar oito titulares contra o União Barbarense. Danilo, Alessandro, Pato, Paulo André e Cássio recebem folga. Paulinho, Guerrero e Renato Augusto vão ao Pacaembu e ficam no banco de reservas no caso de alguma necessidade. Só Gil, Fábio Santos e Ralf começam jogando.

"O Paulinho vem de uma sequência, e colocá-lo em campo seria um risco que não preciso correr, mas não vou abrir mão de ter um jogador com essa qualidade no banco", explicou Tite, que vai escalar o Corinthians com: Julio Cesar; Edenílson, Chicão, Gil e Fábio Santos; Ralf, Guilherme e Douglas; Jorge Henrique, Romarinho e Emerson.

A vitória contra o penúltimo colocado é importante para ajudar o Corinthians a subir na tabela, uma vez que a equipe é apenas a sétima colocada, com 18 pontos. "O objetivo é entrar no G4. Estamos a três pontos do terceiro, mas também a dois do nono. Esse jogo tem essa importância de buscar as quatro primeiras posições, que aí você tira um benefício (na próxima fase)."