Tite diz que é 'justo' chamar Paulinho e despista sobre titularidade de Coutinho

Mesmo suspenso, o volante Paulinho foi convocado por Tite nesta sexta-feira para as próximas duas partidas da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele está fora do jogo contra a Bolívia, dia 6 de outubro, em Natal, mas pode voltar diante da Venezuela, no dia 11, em Mérida. Pelo comprometimento do jogador e suas atuações recentes, o treinador achou "justo" chamá-lo.

"Na minha primeira convocação, Renato Augusto, Gil, Neymar e Paulinho vieram com uma semana de antecedência e trabalharam com a comissão separadamente, antes de o grupo iniciar o trabalho. Quem me diz que isso não foi determinante para o nível dos atletas? Terei o Paulinho no segundo jogo, acho justa sua convocação. Se vou utilizá-lo ou não, é outra história. Mas achei justo chamá-lo", declarou.

Por conta da ausência do volante na primeira partida, Tite chamou 24 atletas. Se ninguém for suspenso para o confronto diante da Venezuela, terá que cortar um desses nomes. Ele ainda busca um substituto para o jogador contra a Bolívia e, diante dos crescentes pedidos por Philippe Coutinho, já se adiantou e descartou o meia do Liverpool nesta vaga.

Isso não significa, no entanto, que Coutinho não será titular. Tite reconheceu o grande desempenho do meia nas vitórias sobre Equador e Colômbia, ambas vindas do banco de reserva. Perguntado sobre a possibilidade de escalá-lo desde início, o treinador desconversou.

"No 4-1-4-1, o Coutinho não pode ser o homem do meio (na vaga do Paulinho). Nunca jogou no Liverpool assim. Ele prefere jogar no lado esquerdo, fiz ele jogar no direito e ele foi muito bem. Sobre ser titular ou não, sempre vou passar para o atleta antes, depois para vocês. Mas todos tem condições. Claro que o Coutinho jogou muito e pode ser titular, sim", avaliou.