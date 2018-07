Tite diz que Joel é o melhor técnico do Brasileiro

O comandante corintiano ainda citou quem acha o melhor jogador da competição. "Se não posso escolher ninguém do Corinthians, fico com o Conca, ficou bastante em evidência", afirmou Tite, enaltecendo o meia argentino do Fluminense.

Tite, por sua vez, preferiu não dizer quem considera o melhor juiz do Campeonato Brasileiro. O assunto arbitragem foi muito comentado no clube na última semana, principalmente após a vitória de sábado passado sobre o Cruzeiro, no Pacaembu, com gol de Ronaldo em pênalti polêmico.

Embora não goste muito de falar sobre o próprio trabalho, Tite reconheceu ainda que tem méritos no comando do Corinthians. "Seguramente eu tive alguns méritos, mas esta melhora faz parte de uma engrenagem. Eu não presenciei o momento de turbulência, quando saí (em setembro foi trabalhar fora do País) o Corinthians tinha o melhor futebol. Agora, só quero ter simplicidade e continuar dessa forma", assinalou.