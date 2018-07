Tite diz que Palmeiras pode ganhar a Libertadores

SÃO PAULO - Tite voltou a falar bem do Palmeiras, time que já dirigiu, mas que não guarda boas recordações sobretudo em relação à torcida, com quem teve problemas. O treinador corintiano admitiu que o Palmeiras, até então visto como zebra na Libertadores, tem condições de ir longe na competição, quem sabe até ser campeão. E também ressaltou o bom futebol mostrado pelo Atlético-MG, de Ronaldinho Gaúcho. Os três time, incluindo o Corinthans, atual campeão da Libertadores, já garantiram vaga para a próxima fase do torneio.

"O Atlético-MG é um time parecido com o Corinthians, que conseguiu um equilíbrio muito grande entre ataque e defesa. O Cuca está de parabéns por esse trabalho, que não é fácil", disse Tite para a TV Bandeirantes. "O sistema do time de Minas é igual ao nosso também, só que lá tem três volantes mais presos, enquanto a gente tem um volante apenas e um lateral que são mais fixos. A dupla de zaga deles também está muito bem."

PALMEIRAS

Já garantido nas oitavas de final com o primeiro lugar do seu grupo, Tite pensa no próximo desafio da Libertadores, mas evita apontar um adversário brasileiro. Aliás, Tite mantém seu discurso de que não gostaria de encarar nenhum rival do Brasil na primeira etapa de mata-mata. Ele acha os brasileiros do campeonato mais técnicos, e inclui o Palmeiras nesse bolo. "Eu particularmente disse que não gostaria que houvesse brasileiro agora porque o nível técnico dos brasileiros está melhor. Acredito que o Palmeiras têm qualidades técnica e individuais para vencer essa campanha", disse. O time de Gilson Kleina se classificou com antecedência após bater o Libertad por 1 a 0.