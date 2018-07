Tite diz que período no Corinthians daria 'um filmaço'

SÃO PAULO - "Seria um filmaço". Foi assim que Tite resumiu, nesta sexta-feira, sua passagem pelo Corinthians. Depois de comandar seu último treino, ele concedeu a última entrevista coletiva como técnico corintiano. Neste sábado, o time enfrenta o Náutico, às 19h30, no Recife, pela última rodada do Brasileirão. Será a despedida do treinador após quase três anos e meio no cargo.

Ao resumir todas as conquistas em poucas palavras, o técnico, bem-humorado, disse um palavrão na sala de imprensa do CT Joaquim Grava. "P...que pariu...é sempre o que eu digo quando acontece uma coisa legal comigo, nada a ver com o significado da palavra, mas, sim, com minha satisfação pessoal. Pelo jeito que foi, seria um filmaço", afirmou Tite.

Ele também disse que já começou a "limpar seus armários" na sala do técnico no CT do Corinthians e que ficou emocionado. Mas não chorou. E tentou orientar a equipe como sempre faz antes dos jogos.

A equipe que enfrenta o Náutico neste sábado está confirmada, com Alexandre Pato e Romarinho no ataque e com Rodriguinho e Danilo como armadores. Ao todo, dez jogadores ganharam férias antecipada e sequer viajam ao Recife.

O jogo, que será disputado na Arena Pernambuco, também marca a despedida do lateral-direito Alessandro, que encerra sua carreira como jogador profissional. Tite disse que já liberou Alessandro para cobrar pênalti. "Se houver, será ele quem vai bater", avisou o técnico.

A equipe que vai campo terá a seguinte escalação: Danilo Fernandes; Edenílson, Cleber, Felipe e Alessandro; Ralf, Guilherme e Danilo; Rodriguinho, Alexandre Pato e Romarinho.

Na próxima semana, provavelmente na terça-feira, a diretoria do Corinthians vai apresentar o novo treinador: Mano Menezes, que deve assinar contrato de um ano, retornando a equipe que comandou entre 2008 e 2010.