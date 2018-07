Tite diz que usou 'bom senso' para chamar só um jogador por clube brasileiro

O "bom senso" foi a forma encontrada por Tite, segundo ele mesmo afirmou, para convocar atletas que atuam em clubes brasileiros para os duelos contra Argentina e Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. O treinador chamou apenas um jogador de Palmeiras (Gabriel Jesus), Flamengo (Alex Muralha), Santos (Lucas Lima), Atlético Paranaense (Weverton) e São Paulo (Rodrigo Caio). Todos esses times disputam alguma coisa nessa reta final do Campeonato Brasileiro, seja título, vaga na Libertadores ou luta contra o rebaixamento.

"Foi utilizado o critério de ter bom senso, primeiro preservando o objetivo e responsabilidade muito grande da seleção brasileira para a sua classificação. Agora, eu posso paralelamente a isso ter bom senso de não convocar dois jogadores do Flamengo ou do Palmeiras, porque isso gera um desequilíbrio técnico, desde que tenham o mesmo nível técnico", afirmou o treinador.

Segundo o coordenador da seleção, Edu Gaspar, o único que poderá se apresentar depois dos demais jogadores é o goleiro Weverton, já que o Atlético Paranaense entra em campo na segunda-feira, 7, diante do Vitória, pela 34ª rodada do Brasileirão. Todos os demais jogadores se apresentam no dia anterior, já em Minas.

"A única questão de liberação, que vai ser conversado, é o caso do Weverton, que joga na segunda. Esse sim vamos ver a possibilidade", afirmou Edu. "Quanto ao segundo jogo (diante do Peru, dia 15), é improvável. Mas tudo o que puder ser feito, uma logística diferenciada, vamos faze sem dúvida nenhuma."

Embora não tenha partidas agendadas no período nos compromissos da seleção, marcados para 10 e 15 de novembro, o Campeonato Brasileiro não vai parar. A 34ª rodada terá duelos nos dias 5, 6 e 7, enquanto os compromissos da 35ª vão ser nos dias 16 e 17.