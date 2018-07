Tite diz que Zizao vai estrear quando estiver preparado

SÃO PAULO - O excesso de desfalques do Corinthians para o jogo contra o Cruzeiro, quarta-feira, em Varginha, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode permitir que Zizao enfim faça a sua estreia no time. O técnico Tite, porém, decidiu deixar o jogador no banco de reservas e avisou que só vai utilizá-lo quando o chinês estiver pronto e preparado. "O que se premedita e se força deixa de ser natural e proveitoso. É melhor entrar no momento quem está preparado", afirmou.

Zizao está no Corinthians desde o início desta temporada, mas ainda não teve uma oportunidade para jogar, mesmo tendo ficado no banco de reservas em algumas partidas. E Tite segue fazendo mistério sobre quando vai utilizá-lo. "Eu aprendi ao longo do tempo, quando há uma contratação e coloca o cara pra jogar o maior desafio é colocar quando o atleta está pronto", disse.

Com 12 desfalques, o Corinthians vai entrar em campo com jogadores que vinham tendo poucas oportunidades, como o lateral-direito Welder e o volante William Arão. Assim, a partida com o Cruzeiro pode ser encarado como uma boa oportunidade para eles conquistem espaço no time. "É a hora do atleta dizer: ''olha o quanto eu tenho de qualidade''. Isso serve para cada um. Uma equipe se fortalece assim", afirmou Tite.

O treinador corintiano reconheceu que a falta de entrosamento do time, que jogará com apenas cinco jogadores que vinham sendo titulares - Cássio, Paulo André, Douglas, Danilo e Romarinho - preocupa. "Peço que coloquem no jogo o que fazem dentro do treino, mas erros de entrosamento acabam acontecendo. Peço para que joguem mais curto, para errar menos passes", comentou.