Tite, do Corinthians, pondera sobre Adriano e cobra maior evolução

SÃO PAULO - Apesar dos 74 minutos em campo e da clara evolução na parte física, o atacante Adriano parece ainda não ter convencido Tite de que está pronto para brigar por uma vaga na equipe principal do Corinthians. O técnico corintiano elogiou a participação do jogador na vitória de sábado sobre o São Caetano, mas ponderou sobre seu aproveitamento.

"Foi um passo, mas ele ainda está em processo de evolução." Tite pediu mais empenho de Adriano nos treinamentos. "Não adianta falar que precisa de ritmo. Se treinar forte não precisa de ritmo, vai estar pronto pra brigar pela posição."

Adriano entrou em campo no último sábado depois de ter passado cinco dias na concentração do clube, entre os dias 7 e 11 deste mês, e ter demonstrado vontade de recuperar a velha forma física. Ele teria chagado nos 100 quilos, peso que jamais teve desde que vestiu a camisa do Corinthians pela primeira vez. E este é o comportamento que Tite espera que o jogador mantenha no Parque São Jorge.

"Tem de ser dia a dia no trabalho. Assim ele atinge condicionamento para ser utilizado e assim vai procurar intensidade. Ele ainda carece de condicionamento físico melhor", atestou o treinador.