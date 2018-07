Tite e Danilo admitem que faltou competência ofensiva no Corinthians

SÃO PAULO - Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, conquistada neste domingo, no Brinco de Ouro, em Campinas, o técnico Tite e o meia Danilo admitiram que o Corinthians poderia ter conquistado os três pontos de forma mais tranquila. Embora a equipe da casa tenha criado poucas oportunidades de gol, os dois enfatizaram que o time alvinegro desperdiçou boas chances de construir uma maior vantagem no placar na etapa inicial do confronto válido pelo Campeonato Paulista.

"Cada jogo é uma história. Sabemos que o Guarani ''força bem o jogo'', mas na minha opinião nossa equipe tinha de ter feito mais gols no primeiro tempo. Acho que está faltando caprichar um pouco para fazermos os gols e ficarmos mais tranquilos", ressaltou Danilo, lembrando que na última quarta-feira o Corinthians acabou pagando caro pelas oportunidades perdidas diante do XV de Piracicaba, que buscou empate por 1 a 1 no finalzinho do duelo com os corintianos.

Tite, por sua vez, disse que o mais importante foi conquistar a vitória, mas reconheceu que ela poderia ter sido obtida com menos sofrimento. "A pauta do Corinthians era a dos empates, mas também não era a de que nos últimos quatro jogos nós tínhamos feito dez gols e tomado três... Nós buscamos uma definição e era pra ter acontecido no primeiro tempo, no qual o time botou um volume muito grande de oportunidades, mas não aproveitou e depois o jogo ficou mais truncado, mais amarrado. Porém, a equipe teve a maturidade de fazer o que não fez contra o XV", disse o comandante, se referindo ao fato de que o time não soube administrar a vantagem de 1 a 0 no placar diante do rival piracicabano.

O gramado também foi apontado por Tite como um fator que atrapalhou o desempenho corintiano em Campinas. "Eu não falo com prazer isso, mas o gramado do Brinco de Ouro já esteve muito melhor para jogar. Eu falei para os atletas: joga sempre em dois, três tempos, pois quando você toca de primeira a chance de errar é grande. Tivemos um erro com o Paulo André por causa disso... O campo não permitiu essa melhor qualidade", completou.

O lateral Alessandro também criticou o estado do gramado do Brinco de Ouro. "É difícil disputar um campeonato de alto nível em um gramado desse, mas eu sou só mais um falando. O jogo foi importante pela vitória, subimos na classificação, valeu pelo resultado", enalteceu.