Tite é liberado de treino e volta a comandar o Corinthians no sábado

O técnico Tite não esteve no treino do Corinthians na manhã desta sexta-feira no CT do Parque Ecológico. O treinador foi liberado pela diretoria para acompanhar o casamento do filho Matheus, em Caxias do Sul.

O treinador é esperado novamente no clube para comandar o treino deste sábado. Já Matheus, que é auxiliar-técnico de Tite, vai ganhar mais três dias de folga e só se reapresentará na quarta-feira, quando a equipe viaja para os Estados Unidos. O Corinthians ficará 13 dias na Flórida para fazer a sua pré-temporada.

Um grupo de jogadores não participou do treino porque foi a uma clínica passar por exames cardiológicos. Entre os atletas estavam Alexandre Pato e os recém-contratados Marlone e Moisés.

Quem esteve no CT, fez exercícios na academia e no campo, inclusive Cássio. O goleiro deve acertar ainda nesta sexta-feira a sua transferência para o Besiktas, da Turquia. A multa rescisória de Cássio é de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 13,1 milhões). O Corinthians tem direito a 60% do valor.

Com a saída de Cássio, a diretoria do Corinthians não pretende contratar mais um goleiro. O novo titular será Walter. Em dezembro, o clube já havia contratado Douglas, do Bragantino.