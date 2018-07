Tite é o favorito para assumir comando da seleção, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, mostrou que 24% dos brasileiros querem Tite como novo técnico da seleção. O levantamento também apontou que a maioria da população - 68% - preferem que o futuro treinador seja brasileiro. Apenas 23% dos entrevistados gostariam de ter um estrangeiro, conforme foi cogitado nos últimos dias.

Logo atrás de Tite, aparece o nome de Zico como mais cotado para assumir a seleção, com 18%. Muricy Ramalho vem com 14%, seguido de Carlos Alberto Parreira e Vanderlei Luxemburgo, empatados com 6%. Com passagem fracassada pela seleção brasileira, Mano Menezes é pretendido por apenas 5% dos entrevistados. Cuca e Marcelo Oliveira estão empatados com 2%.

O Datafolha também questionou os entrevistados sobre os responsáveis diretos pelo fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo. A pesquisa separou os 'culpados' em jogadores, comissão técnica e dirigentes da CBF, e revelou que para 60% das pessoas pesquisadas, Felipão e seus associados têm muita culpa pelos maus resultados.

O futuro da seleção brasileira e da CBF deve começar a ser esboçado nesta quinta-feira, quando o presidente da entidade, José Maria Marin, concederá uma entrevista coletiva às 11h, no Rio de Janeiro.