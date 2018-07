Tite é o mesmo desde o Guarany de Garibaldi

Tite está à beira do gramado esperando a saída dos jogadores para cumprimentá-los, um a um, pelo desempenho na partida. O time venceu mais uma e cumpriu à risca as instruções dadas pelo treinador no vestiário. A campanha é praticamente irrepreensível, o que dá confiança à equipe e à torcida. A história pode ser um resumo da seleção brasileira atual ou do pequeno Guarany, da cidade gaúcha de Garibaldi, onde Tite começou a carreira de treinador no início da década de 1990.

A postura e o jeito de agir com os jogadores não mudou nada após 27 anos como treinador. É o que garantem jogadores e dirigentes que atuaram com Tite no Guarany. As lembranças são de um técnico inteligente, trabalhador, extremamente profissional e de “coração bom”. Quase três décadas depois, alguns perderam contato, mas outros ainda mantêm contato com o hoje treinador da seleção brasileira.

“A palestra motivacional dele era muito forte, mexia muito com o coração da gente. Ele entrava sempre pra vencer. Hoje, vendo na TV, quando ele estava no Corinthians ou agora na seleção, vejo ele do lado de fora esperando os jogadores entrarem e cumprimentando a todos. Era assim naquela época, não mudou nada. É algo muito dele”, diz Rogério Loss, que atuava nos juniores do Guarany em 1991 e eventualmente ganhava chances no time principal.

Tite tinha uma loja de artigos esportivos em Bento Gonçalves, cidade vizinha a Garibaldi, e já havia decidido parar de jogar profissionalmente por problemas no joelho. Foi convencido por dirigentes do Guarany a voltar aos gramados em 1990, e naquele mesmo ano acabou assumindo a equipe de Garibaldi quando o então treinador, Celso Freitas, deixou o clube. Como treinador, começou a ter resultados concretos já na temporada seguinte.

“Fizemos uma bela campanha na Segunda Divisão gaúcha. Disputamos 21 jogos, com 17 vitórias, três empates e uma única derrota. Infelizmente subia apenas um time naquele ano, e perdemos em casa a classificação no último jogo”, recorda o atacante Edison Draghetti. “Mas a vida continuou pra nós e pra ele também. Acabamos subindo depois, e ele conquistou tudo e chegou a treinador da seleção brasileira.”

As lembranças dos ex-jogadores são unânimes sobre a capacidade de trabalho de Tite, que mesmo em início de carreira como treinador já era visto como um profissional diferenciado. “Sempre foi muito profissional. Mesmo naquela época ele já dizia que não havia mais espaço para o jogador boleiro, que gosta de festa. Ele dizia ‘aqui, independente das condições que nos são dadas, temos que ser profissionais’”, conta Paulo Cesar Santos, o PC, que era meia no Guarany.

As palestras antes dos jogos e os ensinamentos ficaram marcadas. “Um exemplo que eu nunca esqueço. O Tite chegava e dizia: ‘no vôlei, eles treinam a exaustão, pro levantador não errar nenhuma bola. Se errar, fica bravo. No basquete, o cara vai lá e arremessa dez, se errar uma, fica bravo. E o que se faz no futebol? O cara bate dez faltas, e quando acerta um gol sobre a barreira ele pega e vai embora’. Então ele cobrava muito, se tivesse que treinar quatro horas de manhã e quatro horas de tarde, a gente tinha que ir. Ele dizia que éramos pagos para isso”, recorda PC.

“O Tite falava até com palavras meio difíceis de entender, mas a gente absorvia isso e mexia muito. Por mais que eu fosse júnior, tivesse poucas oportunidades, mas eu convivi com isso e isso marcou muito”, afirma Rogério Loss, que ainda trabalha no estádio Alcides Santarosa, onde atuava o Guarany. “Hoje, tocando projeto com crianças, com as categorias de base, a gente procura passar pra eles que aqui dentro as coisas acontecem também.”

Entre os dirigentes, as lembranças ultrapassam a questão do profissionalismo. O lado humano de Tite é o mais exaltado. “Nós tínhamos um sistema de pagamento de salários, que entrava sempre no dia 30. O clube pagava em dia, mas não tinha vale (antecipação). Mesmo assim, sempre depois dos jogos, o pessoal chegava e pedia vale, porque precisava pra casa, pra sair com a namorada”, conta Eldemor Pezzini, conhecido como Tinho, vice-presidente de Finanças do Guarany à época. “O clube era irredutível, não antecipava, mas o Tite era muito bom e bancava os vales, dava pra um, pra outro. Depois eu não sei se ele cobrava. Isso demonstra que ele sabe ter o grupo na mão, ter o atleta sempre com ele.”

A história mais lembrada por outro dirigente daquele tempo, Jones Demari, é mais recente. No início da década, seu filho sofreu um grave acidente e ficou quatro anos em tratamento em Porto Alegre, que fica a 110 quilômetros de Garibaldi.

“O Tite foi humano demais. Eu morei quatro anos em Porto Alegre por causa do acidente do meu filho, e nos últimos dois eu não tinha onde ficar, não tinha apartamento. Liguei pro Adenor Bachi (Tite) e ele me disse ‘tu me dá dois dias’. Ele então me apresentou o apartamento, fiquei um ano e meio lá e não me cobrou nada. Me ajudou muito”, relembra Demari.

O dirigente foi um dos responsáveis por levar Tite ao Guarany no início dos anos 1990, e nunca mais perdeu contato ele. Em 2012, após comandar o Corinthians na conquista da Libertadores, o técnico deu a Demari uma camisa autografada por todos os jogadores do elenco. Ele a guarda até hoje. “Pode me oferecer R$ 30 mil, que eu não vendo.”

No jogo da próxima quinta-feira, nem todos sabem se estarão da Arena do Grêmio. Mas eles asseguram que a torcida será forte – assim como a confiança por uma grande campanha na Copa do Mundo do próximo ano. “Sempre foi um profissional exemplar. Ele estava sempre disposto a trabalhar, abraçava a causa, e tenho muito orgulho de ter trabalhado com o professor Tite”, afirma Edison Draghetti.

“Sempre comentávamos aqui que o futuro do Tite seria grande, e é enorme. Tenho certeza que vai ser um grande treinador da seleção brasileira, como já o é”, diz Jones Demari.