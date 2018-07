Tite é confirmado como novo treinador da seleção brasileira

Tite é o novo técnico da seleção brasileira. Treinador mais vitorioso da história do Corinthians e nome quase unânime entre torcedores brasileiros, ele foi confirmado como novo treinador da seleção. O treinador, que ainda comandou o treino no Corinthians nesta tarde, deve seguir para o Rio de Janeiro ainda nesta noite. A CBF ainda não divulgou um comunicado oficial.

A confirmação veio após o técnico se reunir com a diretoria do Corinthians durante a tarde, pouco mais de 12 horas após conversar por quase três horas com o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, na noite de terça, no Rio.

"Tite a partir deste momento não trabalha mais conosco. Ele aceitou o convite da CBF. Hoje à tarde foi o último treino dele. No jogo de quinta (contra o Fluminense) ele não dirige mais o time. Junto com ele sai Cleber Xavier (auxiliar), Matheus (auxiliar, filho de Tite) e Edu Gaspar (gerente de futebol)", explicou o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. Assim, junto com o Tite, também vão para a seleção seus auxiliares e o gerente de futebol do clube.

A confirmação de Tite veio um dia após a CBF implodir toda a comissão técnica da seleção. Às 15h de terça-feira, a entidade anunciara que o técnico Dunga, o coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi e toda a comissão técnica estavam dispensados.

Não havia multa contratual que impedisse o acerto com a CBF e o Corinthians também não dificultou a saída do treinador mais vitorioso de sua história. O clube já analisa nomes para substituí-lo e o treinador não vai sequer comandar a equipe na partida contra o Fluminense, quinta-feira, em Brasília.

Tite, que já rejeitara um convite, entende que este é o seu momento de assumir a seleção. Ele considera que o Campeonato Brasileiro está apenas começando e que não prejudica o clube ao aceitar comandar a seleção. Em 2015, porém, ele assinou um manifesto pedindo a renúncia de Del Nero da presidente da CBF. Esse manifesto havia sido organizado pelo movimento Bom Senso FC.

Tite tem 55 anos, é natural de Caxias do Sul, e tem um vasto currículo. Após pendurar as chuteiras, em 1989, pelo Guarani, o ex-volante iniciou a carreira de técnico no Guarany de Garibaldi, em 1990, e não parou mais. Passou por Caxias (1991/1992), Veranópolis (1992/95), Ypiranga de Erechim (1996/97), Juventude (1997/98), Caxias (1999/2000), Grêmio (2001/2003), São Caetano (2003/2004), Corinthians (2004/2005), Atlético MG (2005), Palmeiras (2006), Al Ain (2007), Internacional (2008/2009), Al Wahda (2010) e Corinthians (2010 até hoje).

Seus principais títulos foram: Mundial de Clubes (2012), Copa Libertadores (2012), Copa do Brasil (2001), Campeonato Brasileiro (2011 e 15), Campeonato Gaúcho (2000, 01 e 09), Campeonato Paulista (2013), Copa Sul-Americana (2008), Recopa Sulamericana (2013) e Copa Suruga (2009).