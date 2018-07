Tite é o novo técnico do Corinthians

SÃO PAULO - Após o empate sem gols contra o Guarani em Campinas, o presidente do Corinthians, Andres Sanches, confirmou que Tite é o novo técnico da equipe. Ele comandará o clube nas oito últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e terá a missão de tirar o time da crise - já são nove partidas sem vencer, mas o Corinthians ainda briga pelo título. A apresentação está marcada para a próxima terça-feira.

Tite, que vem para substituir Adilson Batista (demitido na semana passada após a derrota em casa para o Atlético-GO por 4 a 3), estreia no clássico contra o Palmeiras no Pacaembu, marcado para o próximo domingo. Curiosamente, quando foi contratado para o lugar de Mano Menezes, Adilson também estreou contra o maior rival do Corinthians, no primeiro turno do Brasileirão.

Aos 49 anos, Tite estava no Al-Whada, dos Emirados Árabes Unidos, e pela segunda vez será o comandante corintiano. Em 2004, ele salvou o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e só deixou a equipe em 2005, após se desentender com a MSI, nova parceira do time na ocasião.

O Corinthians já tentava a contratação de Tite desde o início da semana, quando Carlos Alberto Parreira, a primeira opção, rejeitou a proposta feita pela diretoria. O técnico gaúcho assinará contrato até o fim de 2011.

Nos dois últimos jogos desde a queda de Adilson, o Corinthians foi dirigido pelo auxiliar Fabio Carille, mas não conseguiu nenhuma vitória. Perdeu por 2 a 0 para o Vasco e empatou em 0 a 0 com o Guarani, ambos os confrontos fora de casa.