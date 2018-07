Tite e sua comissão vão assistir 22 jogos para definir últimas vagas da seleção

A CBF divulgou nesta quinta-feira a relação de jogos com acompanhamento de Tite e sua comissão técnica em abril e no início de maio, um passo importante na definição da lista de convocados para a Copa do Mundo. O treinador já tem a maior parte dos nomes da lista definida, mas ainda precisa resolver algumas dúvidas para fechar a relação final de 23 nomes para o torneio na Rússia. E elas poderão ser sanadas nessas partidas.

+ Brasil se mantém na 2ª posição do ranking da Fifa

+ CBF confirma estádio do Liverpool como palco de amistoso do Brasil contra a Croácia

No período entre 8 de abril e 2 de maio, o calendário da comissão técnica de Tite prevê o acompanhamento de 22 jogos, sendo que o próprio treinador já esteve em estádios em duas oportunidades, ambas no Rio, para a decisão do Campeonato Carioca entre Vasco e Botafogo e para o duelo da última segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro entre o Palmeiras e novamente o Botafogo.

O trabalho in loco de Tite prosseguirá nesta quinta-feira, quando ele vai ao Morumbi para ver o duelo entre São Paulo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, sendo que o time paulista conta com Rodrigo Caio, uma das suas opções para ser o quarto zagueiro convocado à Copa do Mundo. Já no domingo, o treinador acompanhará o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, no Maracanã, pelo Brasileiro.

No próximo meio de semana, Tite estará na Europa para ver os dois jogos das semifinais da Liga dos Campeões. Na terça-feira, no Anfield Road, ele verá o duelo entre o Liverpool, de Roberto Firmino, e a Roma, de Alisson. No dia seguinte, na Alemanha, acompanhará o confronto entre o Bayern de Munique, de Rafinha, e o Real Madrid, de Casemiro e Marcelo.

Na volta ao País, Tite assistirá dois jogos do Brasileirão. Em 28 de abril, no Rio, ele verá o Botafogo encarar o Grêmio, que conta com Marcelo Grohe, Pedro Geromel, Arthur e Luan sonhando com uma vaga na Copa. No dia seguinte, em Belo Horizonte, vai assistir o Atlético-MG encarar o Corinthians, de Cássio, Fagner e Rodriguinho. O Grêmio voltará a ser alvo da atenção de Tite em 1º de maio, quando ele vai estar em Porto Alegre para ver o duelo com o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores.

Além de acompanhar o desempenho dos jogadores dentro de campo, a comissão de Tite também está atenta ao condicionamento deles. Por isso, nos últimos dias, o preparador físico Fábio Mahseredjian visitou e participou de reuniões com representantes de Chelsea, Liverpool, Shakhtar Donetsk, Roma e Juventus.

A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo ocorrerá em 14 de maio, com a apresentação do grupo na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), ocorrendo uma semana depois. A equipe fará amistosos contra a Croácia (3 de junho) e a Áustria (10 de junho) antes da estreia na Rússia diante da Suíça, em 17 de junho.

Confira a listas completa de jogos com acompanhamento da comissão técnica de Tite:

08/04 - Vasco x Botafogo (Tite e Thomaz Araújo)

Cruzeiro x Atlético Mineiro (Matheus Bachi)

Palmeiras x Corinthians (Fernando Lázaro)

11/04 - Palmeiras x Boca Juniors (Cleber Xavier)

14/04 - Cruzeiro x Grêmio (Fernando Lázaro e Matheus Bachi)

16/04 - Botafogo x Palmeiras (Tite e Edu Gaspar)

19/04 - São Paulo x Atlético Paranaense (Tite)

Real Sociedad x Atlético de Madrid (Sylvinho e Thomaz Araújo)

21/04 - Guangzhou Evergrande x Shandong Luneng (Cleber Xavier e Fernando Lázaro)

22/04 - Fluminense x Cruzeiro (Tite)

Grêmio x Atlético Paranaense (Dudu Bressane)

Málaga x Real Sociedad (Sylvinho e Thomaz Araújo)

Beijing Guoan x Guangzhou (Cleber Xavier e Fernando Lázaro)

24/04 - Liverpool x Roma (Tite e Edu Gaspar)

25/04 - Bayern de Munique x Real Madrid (Tite e Edu Gaspar)

28/04 - Botafogo x Grêmio (Tite)

29/04 - Atlético Mineiro x Corinthians (Tite)

Galatasaray x Besikitas (Matheus Bachi e Sylvinho)

Shandoong Luneng x Henan Jianye (Cleber Xavier e Fernando Lázaro)

01/05 - Grêmio x Cerro Porteño (Tite)

Real Madrid x Bayern de Munique (Matheus Bachi e Sylvinho)

02/05 - Corinthians x Independiente (A Definir)