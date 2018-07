Tite elege Willian como capitão da seleção brasileira contra o Japão

O técnico Tite definiu nesta quarta-feira quem será o capitão da seleção brasileira no amistoso diante do Japão, nesta sexta-feira, em Lille, na França. Dando continuidade ao rodízio que promove desde que assumiu o cargo, o comandante elegeu o meia Willian para usar a braçadeira durante a partida.

Com isso, o jogador do Chelsea será o 14.º nome diferente a ser capitão sob o comando de Tite. Antes dele, usaram a braçadeira: Daniel Alves, Miranda, Thiago Silva, Marquinhos, Marcelo, Filipe Luís, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Casemiro, Philippe Coutinho, Neymar, além de Robinho, no amistoso contra a Colômbia que teve só atletas do futebol nacional.

Em 15 partidas sob o comando de Tite até o momento, a seleção teve 13 capitães. O zagueiro Miranda e o lateral Daniel Alves usaram a braçadeira duas vezes e foram os únicos que repetiram a honraria.

Willian foi o jogador que mais vezes representou a seleção brasileira desde a Copa do Mundo de 2014 e será premiado por isso. O curioso, porém, é que o jogador é uma espécie de "12.º titular" com Tite e só começará em campo nesta sexta porque Philippe Coutinho está lesionado.

O treinador ainda não confirmou a seleção que enfrentará o Japão, mas treinou nesta quarta com: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Jemerson e Marcelo; Casemiro, Fernandinho, Giuliano e Willian; Gabriel Jesus e Neymar. Depois de encarar o time asiático, o Brasil duela com a Inglaterra na terça que vem, em Wembley.