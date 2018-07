Tite elogia Corinthians e diz que time conseguiu neutralizar o São Paulo

O técnico Tite enalteceu o desempenho do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo neste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Desde os sete minutos do segundo tempo, a equipe jogou com um atleta a menos por causa da expulsão de Gil. "Nossa equipe neutralizou o São Paulo. Conseguimos triangular mesmo com um homem a menos. Por isso, estou contente", disse o treinador.

Tite, no entanto, reclamou da atuação do árbitro Leandro Bizzio Marinho. Para ele, Gil não cometeu pênalti e, por isso não merecia ser expulso. Na cobrança, Cássio defendeu o chute de Rogério Ceni. "A minha opinião é que não foi pênalti. O movimento do Gil foi natural. Havia uma carga em relação ao jogo e o atleta já tinha um cartão amarelo, num lance em que ele errou", disse.

O Corinthians chegou neste domingo ao seu 13º jogo seguido sem derrotas na temporada. E Tite quebrou o seu recorde de invencibilidade, pois em 2010 e 2011, o treinador havia permanecido 12 jogos invicto. Para ele, o bom momento da equipe é reflexo dos treinamentos. "A equipe treina assim. Não é discurso bonito para torcedor ouvir. A essência é o treinamento e levamos a intensidade dos treinos para os jogos."

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o São Bernardo, no Itaquerão, pela nona rodada do Campeonato Paulista.