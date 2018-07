Tite elogia estreia de Alan Mineiro no ataque do Corinthians

A derrota para o Santos, neste domingo, fez o técnico do Corinthians, Tite, ter poucos aspectos positivos a destacar no time, mas um deles foi Alan Mineiro. O atacante, contratado no começo do ano passado, superou problemas com o excesso de peso para finalmente estrear pela equipe, ao entrar no segundo tempo e ter boa atuação na derrota por 2 a 0 na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

O jogador entrou na vaga do paraguaio Romero e deu mais presença do time no ataque, quando chegou até mesmo a ter chances de gol. "Como tínhamos dificuldades de criação, de articuladores no primeiro tempo, o Alan entrou bem no jogo. Quando ele entrou voltamos ao posicionamento clássico da equipe com quatro jogadores no meio, e por isso melhoramos", destacou o treinador.

Tite poupou o atacante de críticas por ter falhado no lance do segundo gol do Santos. Alan Mineiro foi desarmado por Paulinho que armou a jogada para o lance invididual, seguido pela conclusão de Ricardo Oliveira, aos 39 minutos do segundo tempo. O atacante do time da Vila Belmiro também marcou o primeiro gol do time, aos 8 minutos de partida.

Alan Mineiro veio do Bragantino, como o primeiro reforço do Corinthians para a temporada 2016. A estreia finalizou uma longa expectativa marcada por críticas do próprio treinador. Tite reclamou que o atacante se reapresentou para a pré-temporada cima do peso. "Trabalhei bastante, dei meu melhor nos treinos, fiz um regime, procurei ficar quieto e escutar as criticas e trabalhar. Agora estou voltando, e espero dar o melhor aqui", disse ao fim da partida.