Tite elogia postura do Corinthians e enaltece preparo físico

O técnico Tite festejou a goleada de 4 a 0 do Corinthians sobre o Linense, neste sábado, no Itaquerão, e disse que uma dos pontos fundamentais do resultado positivo foi o preparo físico da equipe. "Não dá para jogar quarta e sábado. O Linense sentiu o ritmo do jogo porque atuou na quarta-feira. Levamos vantagem física", afirmou.

Ele negou que tenha colocado um time praticamente reserva para poupar jogadores. Para ele, era importante usar jogadores que estavam mais descansados, até porque o time não tem um confronto decisivo no meio de semana. "A ideia foi colocar ritmo no jogo, pois estávamos com o time fresquinho. A gente não poupa, foi opção de mudar peças", avisou.

Tite conta que até o presidente Roberto de Andrade elogiou a postura da equipe, que mesmo vencendo por quatro gols de diferença não parou de correr um minuto. "O que chamou a atenção dele foi ver jogador de ataque ajudando na defesa no fim da partida", explicou, numa referência a André, que fez um desarme lá atrás no fim do jogo.

O treinador acha que o time está chegando a um bom nível competitivo, independentemente de quem entre em campo. Neste sábado, por exemplo, da equipe escalada, apenas Cássio e André são titulares absolutos. "Depois das duas derrotas que tivemos, eu disse que a equipe tinha de passar etapas para amadurecer. Acho que está se consolidando. A gente fica feliz com isso", disse.