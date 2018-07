Tite elogia postura do Corinthians na vitória sobre o Bayer

Tite elogiou a postura dos jogadores do Corinthians na vitória por 2 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, neste sábado, pela Florida Cup, no estádio EverBank Field, em Jacksonville, nos Estados Unidos. Apesar de ter sido apenas o segundo jogo da equipe na temporada, o treinador destacou que os atletas souberam neutralizar as principais jogadas do time alemão e, assim, controlaram a posse de bola no campo de ataque.

"Enfrentamos uma equipe tecnicamente e fisicamente melhor, mas soubemos administrar o jogo e merecemos o placar", avaliou o treinador. "Cortamos o passe vertical deles para roubar a bola e sair para jogar".

Contra o Bayer Leverkusen, Tite não repetiu a estratégia do jogo de quinta-feira contra o Colônia, quando trocou todos os jogadores de linha no intervalo. Neste sábado, ele fez seis substituições ao longo da etapa final. A ideia é o time ganhar ritmo de jogo para a estreia na fase preliminar da Copa Libertadores, no dia 4 de fevereiro, contra o Once Caldas, da Colômbia, no estádio Itaquerão. Enquanto o Corinthians inicia a temporada, o Bayer Leverkusen já está no meio do Campeonato Alemão.

Tite também comentou o desempenho de Guerrero, autor de dois gols e melhor jogador em campo. O atacante, que com Mano Menezes vinha atuando mais pelas beiradas do gramado, neste sábado jogou centralizado. "Tenho muito cuidado para fazer avaliações com o passado. O Guerrero pode jogar das duas formas e render bem. Às vezes, a equipe precisa que ele jogue centralizado, como foi hoje (sábado)", disse.

A delegação do Corinthians viaja para Brasil neste domingo - o desembarque em São Paulo está previsto para a manhã de segunda-feira. No próximo sábado, a equipe faz amistoso contra o Corinthian-Casuals, clube inglês que inspirou o seu nome, no Itaquerão. O primeiro jogo oficial no ano será dia 1.º de fevereiro contra o Marília, também em casa, pelo Campeonato Paulista.