Tite enaltece momento de Love no Corinthians: 'Trabalhou muito'

De jogador contestado a titular absoluto do time, o atacante Vagner Love vive seu melhor momento no Corinthians às vésperas de o time conquistar o título Brasileiro.

Foi dele o gol da vitória por 1 a 0 contra o Flamengo, em Itaquera. O atacante alcançou a marca de 11 no campeonato, tornando-se o vice-artilheiro do time, apenas um atrás do meia Jadson (12).

É uma marca expressiva para um atacante que foi considerado um 'mico' e que amargou a reserva do time num momento que o Corinthians, no início do Brasileirão, tinha perdido seus dois principais atacantes para o Flamengo, Emerson Sheik e Paolo Guerrero.

"O Vagner é persistente, um exemplo de profissional. É um cara que trabalhou muito e está colhendo o que plantou", disse Tite. "Dá para ver que o torcedor reconhece seu esforço. Mas não é apenas esforço, é talento também."

Tite enalteceu o faro de gol do atacante e principalmente o nível de confiança de seu jogador. "Saiu na cara do gol do Flamengo e guardou", afirmou.

Love foi bastante aplaudido pelos torcedores quando deu lugar a Danilo, já no segundo tempo do jogo contra o Flamengo. O oposto aconteceu com Guerrero, o ex-ídolo que passou a ser vaiado pelos torcedores do Corinthians.

Tite evitou falar se a torcida tinha ou não razão de vaiar o autor do gol do título Mundial, em 2012, no Japão. "Eu o cumprimentei, ele e o Wallace (zagueiro) são campeões do mundo e estão marcados no Corinthians, têm história."

FINAL EM BH

O Corinthians só volta a jogar pelo Brasileirão domingo. O rival será o Atlético-MG, no jogo que vem sendo chamado de final antecipada do campeonato. Com oito pontos de vantagem na liderança a seis rodadas do fim do campeonato, o Corinthians ficará muito perto do título de vencer o segundo colocado.

O único desfalque do treinador é o volante Elias, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo. Rodriguinho é o favorito a ganhar a vaga no meio de campo.