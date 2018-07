Tite ensaia Alex e faz mistério sobre substituto de Ralf no meio

SÃO PAULO - O técnico Tite preferiu não confirmar por antecipação, nesta terça-feira, os substitutos do volante Ralf e do meia Danilo, que levaram o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão no clássico do próximo domingo, contra o Palmeiras, no Pacaembu, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador deu um sinal claro de que está ensaiando a escalação de Alex na vaga aberta por Danilo, mas manteve em aberto a disputa pelo outro lugar na equipe.

"A tendência é pelo Alex (entrar no time titular), desde que os treinamentos confirmem isso, mas confirmo (a escalação) na sexta", afirmou o comandante, para depois enumerar as opções para o lugar de Ralf. "Tem Moradei, tem Bruno Octávio, Edenílson ou Alessandro, com Weldinho pelo lado. Não vou fechar essa possibilidade, deixa os treinamentos falarem um pouco", completou Tite, que não descarta a chance de escalar Alessandro como volante e promover a entrada de Weldinho na lateral direita.

Alex tem tudo para começar a partida de domingo como titular, já que teve a segunda boa atuação consecutiva no último domingo, quando fez a bela jogada e o passe preciso para o gol de Liedson na vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, em Florianópolis. Como se recuperou recentemente de uma lesão muscular, o meia ainda não está em condições físicas ideais para atuar durante os 90 minutos, mas desta vez deverá ser colocado em campo desde o início, depois de ter substituído Danilo durante os dois últimos confrontos.

Para o lugar de Ralf, a entrada de Moradei seria a mais provável, pois ele vem sendo o substituto imediato. Porém, como se recuperou recentemente de problemas musculares, o volante poderá não entrar na equipe titular. Bruno Octávio seria outra opção da posição para o setor, mas ainda não atuou do Brasileirão e tem poucas chances de jogar. Já Edenílson tem características mais ofensivas que as de Ralf, enquanto Alessandro teria de atuar improvisado como volante.

Já ao ser questionado sobre a situação do atacante Adriano, que ficou fora do treino da manhã desta terça-feira após alegar um problema estomacal, Tite desconversou. "Tem esse problemas, mas estou focado na preparação", disse o treinador, que no último domingo deixou o jogador, ainda longe das condições físicas ideais, apenas no banco de reservas.

Tite também não quis se alongar ao comentar a situação do atacante Emerson, que será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta, por conta de um pisão no rosto de Daniel, do Avaí, na partida do dia 30 de outubro. Caso seja condenado com uma suspensão, ele poderá ser substituído por Jorge Henrique na equipe titular que irá encarar o Palmeiras.