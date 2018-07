Tite ensaia marcação pressão contra o Cruz Azul

SÃO PAULO - O técnico Tite comandou um treino tático do Corinthians, na tarde desta terça-feira, no CT do Parque Ecológico, na última atividade de preparação da equipe antes de entrar em campo para pegar o Cruz Azul, quarta à noite, no Pacaembu, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Na atividade, da qual participaram apenas os 11 titulares, o treinador ensaiou uma marcação sobre pressão no time mexicano. Ele cobrou muita concentração dos jogadores e também trabalhou bastante o posicionamento defensivo correto de cada atleta no campo.

Com a formação 4-2-3-1, o treinador quer que os 10 jogadores de linha do time marquem os mexicanos sobre pressão, forçando que eles rifem a bola. A ideia é, assim, recuperar a posse dela com mais facilidade e sair rápido para o contra-ataque.

A escalação do time será a mesma que conseguiu um bom empate em 1 a 1 na quarta-feira passada no México. Assim, o time terá: Julio Cesar; Edenilson, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex e Danilo; Jorge Henrique e Liedson.