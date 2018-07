Tite ensaia time reserva contra o Botafogo, pelo Paulistão

Líder do Grupo D do Paulistão (17 pontos), o Corinthians deve escalar reservas na partida deste domingo contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. Isso porque a prioridade é a Copa Libertadores. Na quarta-feira, o time já recebe o Cerro Porteño em Itaquera, duelo que vale a liderança do Grupo 8.

Os titulares, que perderam para o Cerro Porteño em Assunção na quarta-feira (3 a 2), só retornam aos trabalhos na tarde desta sexta-feira - na quinta, eles ganharam folga e o técnico Tite trabalhou com o time reserva. Jogadores como Guilherme Arana, Luciano e Maycon foram observados pelo técnico. Nenhum deles encarou o Cerro.

A derrota para o Cerro no Paraguai fez com que o Corinthians perdesse a liderança do Grupo 8. A situação, contudo, ainda é confortável, porque a diferença para o próprio Cerro é de apenas 1 ponto. E o time de Tite ainda fará dois jogos em casa no returno da Libertadores.

Mas o técnico tem problemas para montar a equipe para a próxima quarta-feira. André e Rodriguinho, expulsos em Assunção, estão fora do jogo. Elias e Marlone, machucados, não tem previsão de retorno. Maycon pode ser o substito de Rodriguinho e Romero deve ficar com a vaga de André.