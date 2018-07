Tite ensaia um Corinthians mais veloz e agressivo diante do Chelsea

YOKOHAMA - Depois de acompanhar do estádio a vitória do Chelsea sobre o Monterrey, Tite pensa em acelerar o Corinthians na partida decisiva do Mundial de Clubes da Fifa. O treinador corintiano quer sua equipe mais veloz. Neste sábado, o treinador fará os últimos ajustes na equipe também visando segurar a saída de bola do time inglês. Ou pelo menos dificultá-la. Isso significa dizer que o Corinthians vai marcar no campo do Chelsea e não pretende deixar que o rival, teoricamente mais qualificado, chegue com facilidade perto do seu gol.

Tite trabalha com a possibilidade de tirar Douglas do time. Ele vê Romarinho e Jorge Henrique como as melhores opções para o lugar do meia e apara o estilo de jogo que quer encaixar diante dos ingleses. Mesmo com os dois atacantes, a maneira de jogar com cada um deles é diferente, embora o esquema tático do Corinthians permaneça o mesmo.

Se escalar Romarinho, um dos mais jovens do elenco, o Corinthians ganha em velocidade e técnica, mas perde na marcação. Jorge Henrique tem no trabalho de perseguir seus oponentes um de seus principais trunfos. Além de ser veloz, ele fecha bem o meio de campo. Poderia auxiliar também o lateral Alessandro pela direita. Tite toma essa decisão no último treino. Mesmo assim, pode não divulgá-la antes do jogo.

Romarinho ou Jorge Henrique formaria ainda o trio de atacantes com Emerson, pela esquerda, e Paolo Guerrero, centralizado. O que é certo até essa sexta é que quem entrar vai atuar pelo lado direito do ataque. Jorge Henrique pode até ser uma melhor opção para combinar com Emerson. Como ele marca mais, Sheik teria liberdade para flutuar pelo ataque na órbita de Guerrero, deixando o Corinthians muito mais ofensivo do que foi diante do Al Ahly.

Guerrero comentou sobre a possível mudança que Tite pretende fazer no time. E ficou em cima do muro. "Perco um camisa 10 que me dá passes, mas ganho um jogador ao meu lado que me ajuda a puxar os contra-ataques. Também gosto de jogar dessa forma."

Com o time mais veloz, Tite acredita que 'segura' os laterais do Chelsea, dificultando a saída de bola e o trabalho da linha de três jogadores do time inglês que lhe causa preocupação. "O Mata é um jogador de articulação, o Hazard é do lance pessoal e o Oscar nós já conhecemos. É uma linha de três muito qualificada e que merece nossa atenção", disse o treinador.

Caso se confirme a mudança, os dois times ficarão com esquemas táticos iguais, o 4-2-3-1, com um pivô (Guerrero e Fernando Torres) de cada lado. Como previsto, o Corinthians não fez nenhum treino pesado em Yokohama. Tite comandou um rachão no CT em que o clube treinou nesta sexta. Coincidentemente, quem deve perder lugar no time nem sequer entou em campo. Douglas sentiu dor no músculo posterior na coxa esquerda e foi poupado por ordem dos médicos.