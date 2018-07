Tite esboça Corinthians e testa Vagner Love e Danilo no ataque

O técnico Tite fez um coletivo em campo reduzido na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, e escalou a equipe titular do Corinthians com Danilo atuando como falso centroavante. O jogador já exerceu essa função algumas vezes e pode começar jogando na partida de quarta-feira, contra o São Paulo. Mas na etapa final da atividade, o treinador trocou Danilo por Vagner Love e deve manter a dúvida na escalação até esta terça-feira, quando a equipe faz os últimos preparativos no Itaquerão para o clássico pela Copa Libertadores.

Na atividade, Danilo mostrou uma boa movimentação no time titular, fazendo a função de pivô e buscando jogo a todo momento. Já Love, entre os reservas, começou a atividade marcando um gol, mas foi bem marcado e teve poucas chances depois disso.

Para o lateral Fábio Santos, o treinador sabe o que faz. "O Tite conhece muito bem todos os jogadores, por ser um estudioso. Ele sabe as características e dados de quatro anos atrás. É um cara trabalhador pra caramba, que sabe passar as ideias dele e a gente comprou as ideias dele porque acredita naquilo que ele passa", diz.

Tite, por sua vez, não entrega a escalação antes do tempo, mas sabe que Love terá uma chance em breve. "Por ter sido ex-atleta, professor de educação física e treinador de time de fábrica, sou um cara que tem o hábito de observar e ouvir. Antes do Once Caldas, os jogadores manifestaram que queriam jogar contra o Marília. Se serve para quem estava jogando, serve para o Vagner também."