Tite esboça time em 2º treino do Corinthians em Fort Lauderdale

No segundo treino do Corinthians em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, onde realiza a pré-temporada até o próximo dia 19, Tite esboçou a formação do time. O treinador comandou nesta sexta-feira um trabalho tático e escalou na linha Fagner, Felipe, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Renato Augusto; Luciano e Guerrero. A atividade foi realizada em campo reduzido, com três traves. Em um gol estava Cássio e nos outros dois, Walter e Zé Guilherme.

Emerson, que sofreu um corte na cabeça após se chocar com Uendel no treino da última quinta-feira e teve de levar seis pontos no local, participou da atividade normalmente. O atacante começou entre os reservas, mas depois substituiu Luciano. Outra alteração foi a entrada de Jadson na vaga de Lodeiro.

O primeiro jogo oficial do Corinthians na temporada será no dia 4 de fevereiro contra o Once Caldas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela rodada de ida da fase preliminar da Copa Libertadores. Antes, a equipe disputará três amistosos. Pela Florida Cup, no dia 15 enfrenta o Colônia e dois dias depois encara o Bayer Leverkusen. No dia 24, a equipe recebe o Corinthian-Casuals, time inglês que inspirou a fundação do clube, no Itaquerão.