Tite escala David Luiz no meio-campo da seleção para amistoso

Tite deverá fazer oito alterações na seleção brasileira para o amistoso contra a Austrália, amanhã, em relação ao time que perdeu para a Argentina na última sexta-feira. A partida está marcada para as 7h (horário de Brasília) no Estádio Cricket Ground, em Melbourne.

Durante o treino realizado ontem no Lakeside Stadium, a principal alteração ficou por conta da escalação do zagueiro David Luiz, do Chelsea, no meio de campo. Caso mantenha o time que treinou, o Brasil deverá enfrentar a Austrália com a seguinte formação: Diego Alves; Rafinha, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Alex Sandro; David Luiz, Paulinho e Philippe Coutinho; Giuliano, Diego Souza e Douglas Costa.

Tite já havia deixado claro após o jogo contra os argentinos que aproveitaria os dois amistosos para fazer testes e analisar os jogadores à disposição. Gabriel Jesus, cortado da seleção após sofrer fratura no rosto, dá lugar a Diego Souza, que espera aproveitar a oportunidade em uma das posições mais concorridas no elenco.

Assim, da equipe que perdeu para a Argentina, apenas três jogadores devem começar novamente entre os titulares: Philippe Coutinho, Paulinho e Thiago Silva. Dando continuidade ao rodízio de capitães, Tite escolherá entre Paulinho e Coutinho para começar o amistoso com a braçadeira. Diante da Argentina, a opção foi Thiago Silva. O escolhido será o nono capitão desde que o treinador assumiu o comando do Brasil.

Ontem também foi dia de comemoração na seleção. O lateral Fagner celebrou seus 28 anos entre os companheiros. “É um momento muito especial para mim. Quero agradecer pela oportunidade de fazer parte deste grupo maravilhoso”, disse o jogador do Corinthians.