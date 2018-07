Tite escala Douglas, fora de forma, por falta de opção

SÃO PAULO - O meia Douglas, do Corinthians, será titular contra o São Caetano, neste sábado, pelo Campeonato Paulista, revelou Tite nesta sexta-feira. O jogador segue acima do peso e em busca de sua melhor condição física, mas o treinador apontou a necessidade de utilizá-lo por conta das poucas opções no elenco.

"Há um momento de necessidade técnica. Temos uma série de problemas, conversei com o Douglas sobre isso", afirmou Tite, que não irá escalar nem Alex nem Danilo no jogo deste sábado, no Anacleto Campanella, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Tite, aliás, poupará 12 jogadores no total, por conta do desgaste após a partida da última quarta-feira, diante do Deportivo Táchira, pela Libertadores. "É humanamente impossível jogar com menos de 72 horas e manter o time que teve 20 chutes a gol, 70% de posse de bola (contra o Táchira). Como posso cobrar o mesmo desempenho menos de 72 horas depois?", comentou.

Douglas chegou a viajar à Venezuela, mas sequer ficou no banco de reservas na quarta. Segundo a comissão técnica, ele está pouco acima do peso (sem revelar qual), e ainda precisa melhorar a forma física. Contra o São Paulo, domingo passado, o meia atuou cerca de 15 minutos e foi mal.