Tite escala Emerson e Danilo e barra Pato para final

SÃO PAULO - O técnico Tite confirmou nesta terça-feira a escalação do Corinthians para o segundo jogo da decisão da Recopa Sul-Americana diante do São Paulo, nesta quarta-feira, no Pacaembu. E a equipe será a mesma que entrou em campo na vitória por 2 a 1 no primeiro jogo, no Morumbi, com Emerson no lugar de Alexandre Pato. No meio de campo, Danilo, recuperado de lesão, também está de volta.

Pato foi titular nas últimas duas partida do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Depois de se destacar na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia - marcou os dois gols -, teve mais uma exibição apagada e chegou a ser vaiado pela torcida na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG. Ele vinha atuando porque Emerson havia se contundido justamente na primeira partida da decisão da Recopa, quando deixou o campo com uma lesão no ligamento do joelho esquerdo.

Naquela partida, Danilo também deixou o gramado, ainda no primeiro tempo, com o mesmo problema. Assim como Emerson, o jogador se recuperou rapidamente e já havia se colocado à disposição de Tite em entrevista na segunda-feira. Ele entra na equipe na vaga de Ibson, que atuou diante do Atlético-MG.

Outro que se contundiu diante do São Paulo foi Douglas, que havia entrado na vaga de Danilo, mas sofreu um pisão no tornozelo esquerdo e também precisou deixar o campo. O meia treinou nesta terça e deve ficar à disposição. Como Renato Augusto, que sofreu uma fratura no osso da face, mas deve ter condições de atuar com uma máscara no rosto.

Com isso, o Corinthians está escalado para a decisão com: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Romarinho, Emerson e Guerrero. Sem Alessandro, que se recupera de lesão, Danilo é o mais cotado para ser o capitão e levantar o troféu em caso de título. Outra opção é Fábio Santos.

Nesta terça-feira, Tite comandou um treino recreativo e depois escalou os 11 titulares para um trabalho tático, sem adversário. A novidade no treino ficou por conta do zagueiro Cléber, novo reforço corintiano, que correu em volta do gramado. O ex-volante da equipe Paulinho também marcou presença para apoiar os companheiros e deve estar nas tribunas do Pacaembu na quarta.