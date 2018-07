Tite escala Jorge Henrique e tira Douglas no Corinthians

YOKOHAMA - O técnico Tite confirmou neste sábado a realização de uma mudança no time do Corinthians, que vai jogar a final do Mundial de Clubes neste domingo contra o Chelsea, às 8h30 (horário de Brasília). O meia Douglas está fora, e o atacante Jorge Henrique será o titular na decisão em Yokohama.

"Está confirmado, sim, também já projetei a equipe. A entrada do Jorge Henrique, é mais um jogador de velocidade, com o Danilo trabalhando por dentro. Sai o Douglas", afirmou o treinador em entrevista coletiva neste sábado.

"A primeira pessoa que soube foi o Douglas. Coloquei a ele que queria uma opção de mais velocidade, ele entendeu, e eu disse a ele: se prepara, porque se eu reconsiderar isso dentro do campo, vou te colocar para jogar. Claro que ele ficou sentido, mas o grupo está acima do individual."

Com a entrada de Jorge Henrique, o Corinthians perde um armador, mas ganha velocidade com a entrada de um atacante. Além disso, deverá ter mais poder de marcação, uma das principais características de Jorge Henrique.

O Corinthians vai enfrentar o Chelsea neste domingo com a seguinte formação: Cássio; Alessandro. Chicão, Paulo e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Jorge Henrique, Guerrero e Emerson Sheik.