Tite escala Pato e Renato Augusto e Ralf vira desfalque

SÃO PAULO - O técnico Tite comandou neste sábado o último treino de preparação do Corinthians para o jogo deste domingo, contra o Atlético-PR, às 16 horas, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, e acabou promovendo a escalação de três novidades na equipe titular do Corinthians em relação ao time que bateu o São Paulo por 2 a 0, na última quarta-feira, no Pacaembu, no duelo de volta da final da Recopa Sul-Americana.

O treinador optou por poupar Emerson e Guerrero, hoje titulares do ataque, que sequer viajaram até a capital paranaense. Desgastados, eles não atuarão diante do Atlético-PR para evitar o risco de lesões. Já o volante Ralf virou um desfalque de última hora por causa de dores na coxa direita.

Sem contar com o trio, Tite escalou Maldonado ao lado de Guilherme como dupla de volantes em um meio-campo que também terá Danilo e Renato Augusto. Já no ataque, Alexandre Pato receberá nova chance como titular e fará dupla com Romarinho. Desta forma, o time será escalado com uma formação um pouco menos ofensiva do que na última quarta, quando Emerson, Guerrero e Romarinho formaram trio de ataque.

Contratado nesta temporada, Maldonado fará o seu primeiro jogo como titular do Corinthians neste domingo. Com o chileno em campo, o Corinthians deve ir a campo com a seguinte formação: Cássio; Edenílson, Paulo André, Gil e Fábio Santos; Maldonado, Guilherme, Danilo e Renato Augusto; Romarinho e Alexandre Pato.