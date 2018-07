Tite escala Petros e relaciona Cristian para enfrentar o Palmeiras

Embora tenha conquistado a confortável vantagem de 4 a 0 no jogo de ida da fase preliminar da Copa Libertadores, diante do Once Caldas, o Corinthians irá disputar o clássico deste domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, já com a cabeça no confronto de volta do mata-mata continental, nesta quarta-feira, na Colômbia. Isso ficou claro no treino tático deste sábado pela manhã, no qual o técnico Tite deixou de escalar cinco titulares no CT Joaquim Grava e formou uma equipe mista visando este duelo pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Tite resolveu deixar fora da lista de relacionados para o jogo o lateral Fagner, o zagueiro Felipe, o volante Elias, o meia Renato Augusto e o atacante Emerson, enquanto o meia Petros, que poderá deixar o clube, acabou sendo escalado como titular pelo comandante corintiano.

O treinador formou sua equipe com Cássio; Edilson, Gil, Edu Dracena e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros e Danilo; Mendoza e Guerrero. Entre eles, Fábio Santos e Guerrero serão titulares depois de terem sido expulsos na última quarta-feira, no Itaquerão, e com isso não precisarão ser poupados.

Outra principal novidade corintiana neste domingo estará no banco de reservas. O volante Cristian, recém-contratado, foi relacionado por Tite e poderá fazer a sua reestreia pelo time, depois de passagem vitoriosa que viveu pelo clube entre 2008 e 2009, período em que conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paulistão e a Copa do Brasil.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o clássico:

Goleiros: Cássio e Walter.

Zagueiros: Edu Dracena, Gil, Yago e Rodrigo Sam.

Laterais: Edilson, Fábio Santos e Uendel.

Volantes: Ralf, Bruno Henrique e Cristian.

Meias: Danilo, Petros e Jadson.

Atacantes: Mendoza, Guerrero, Luciano e Àngel Romero.