Tite escala time com Romarinho e deixa Pato no banco contra a Ponte

Tite confirmou a escalação do Corinthians, nesta sexta-feira, com uma mudança no ataque. O treinador vai começar a partida contra a Ponte Preta, no domingo, com Romarinho entre os titulares e Alexandre Pato no banco de reservas. O duelo, em Campinas, vale vaga na semifinal do Paulistão.

Romarinho vai reforçar o ataque, que contará também com Emerson e Guerrero. O peruano está confirmado na equipe titular apesar da febre que o tirou do treino nesta sexta. A princípio, o atacante não preocupa para o duelo do fim de semana.

No gol, Danilo Fernandes ganhou a disputa com Julio Cesar e será o titular. Cássio, ainda em recuperação, só deve voltar ao time no meio da próxima semana, no confronto com o Boca Juniors, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Assim, o Corinthians deve começar a partida com Danilo Fernandes: Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Romarinho; Emerson e Guerrero.

Nesta sexta, Tite reiterou que o objetivo do Corinthians é a competição sul-americana. Mas avisou que o time não vai reduzir o ritmo no Estadual. "A prioridade é a Libertadores, mas dá para jogar em alto nível domingo e quarta-feira porque há tempo hábil para os jogadores se recuperarem", avisou.

O treinador rejeitou qualquer clima de revanche no duelo com a Ponte, em razão da derrota para o rival de Campinas no mata-mata do Paulistão de 2012. "A histórico dos jogos é passado. É um outro momento, uma outra equipe", disse.

E negou o favoritismo do Corinthians. "Corinthians e Ponte têm equipes equilibradas. Para você ir bem em um campeonato não basta ir bem só na defesa ou só no ataque. É preciso equilíbrio e isso as duas equipes têm", ponderou.