Tite escala time reserva para enfrentar Ponte Preta

Mesmo sob o risco de sofrer mais uma derrota e continuar na lanterna do Brasileirão, Tite vai poupar os titulares diante da Ponte Preta. A prioridade corintiana agora é conseguir a inédita classificação para a final da Libertadores - para isso, depende apenas de um empate contra o Santos, quarta-feira, no Pacaembu.

Nem mesmo o atacante Emerson, que está suspenso na Libertadores, deve ser aproveitado no Brasileirão. E até o goleiro Cássio, que vinha sendo escalado em todos os jogos para manter o ritmo, será poupado dessa vez. Com isso, Julio Cesar volta ao gol corintiano pela primeira vez desde que foi barrado nas quartas de final do Paulistão.

O dado curioso é que Julio Cesar volta a jogar justamente diante da Ponte Preta, contra quem ele falhou no Paulistão, quando foi barrado do time titular. Em relação à escalação utilizada pelo Corinthians na derrota para o Grêmio, pela última rodada do Brasileirão, outra mudança é a entrada do peruano Ramirez na vaga de Fábio Santos.

Assim, a provável escalação do Corinthians para enfrentar a Ponte Preta no domingo é a seguinte: Julio Cesar; Welder, Antonio Carlos, Wallace e Ramon; Marquinhos, Willian Arão, Ramirez e Douglas; Willian e Elton.