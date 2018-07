Tite escolhe Romarinho e mantém Emerson no banco do Corinthians

SÃO PAULO - Depois de ser um dos destaques do Corinthians nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes, Emerson está mesmo em baixa no clube. Nesta terça-feira, o técnico Tite comandou um treino coletivo no CT do Parque Ecológico e escolheu Romarinho para ser o substituto de Alexandre Pato na partida desta quarta-feira contra o XV de Piracicaba, no Barão de Serra Negra, pelo Paulistão. Emerson, assim, continua no banco de reservas.

Mas Pato não será o único desfalque da equipe no interior. Cássio está com um edema na coxa esquerda, Paulo André com uma lesão no punho e Paulinho sente dores na coxa esquerda, tanto que foi cortado da seleção brasileira. Além deles, Douglas virou desfalque de última hora, uma vez que sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico.

De resto, o Corinthians vai usar o que tem de melhor para começar uma série de quatro jogos seguidos pelo Campeonato Paulista. Vai a campo com: Danilo Fernandes; Alessandro, Gil, Chicão e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Danilo e Renato Augusto; Romarinho e Guerrero.