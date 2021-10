Tite esconde escalação do Brasil, mas garante Gabriel Jesus e Neymar no ataque

O técnico Tite, da seleção brasileira masculina de futebol, preferiu não revelar a escalação da equipe, que vai enfrentar, nesta quinta-feira o Uruguai, às 21h30 (de Brasília), válido pela 12ª rodada das Eliminatórias, na Arena da Amazônia, em Manaus. Os únicos garantidos são Gabriel Jesus e Neymar.

"Não vou confirmar a equipe. Porque confirmando a equipe ela proporciona armas ao adversário. Fizemos trabalho prático. Ela está definida, os jogadores sabem quem vai jogar. Mas não quero externá-la de forma pública", disse o treinador.

"Só para dar um exemplo específico. Primeiro jogo, jogaram Gabriel Barbosa e Gabriel Jesus. Segundo jogo, iniciaram Gabriel Barbosa e Neymar. Amanhã, inicia Neymar e Gabriel Jesus. Pronto, já escalei dois", brincou Tite, que orientou o último treino nesta quarta-feira.

Um time provável deverá formar com: Ederson, Emerson Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

Tite aproveitou para elogiar Raphinha, que vem somando boas participações nestas Eliminatórias. "Ele é jogador externo que dá amplitude, velocidade. Tem jogada de linha de fundo com cruzamento para trás, como aconteceu com Neymar. Finalização de média distância. Mas com calma, senão dá expectativa em demasia."