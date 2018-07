Tite espera Fábio Santos por força total em time titular

SÃO PAULO - Depois do empate por 1 a 1 com o Santos, no último sábado, o Corinthians voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, quando iniciou os trabalhos visando o clássico com o São Paulo, no próximo domingo, no Pacaembu, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, o técnico Tite espera poder contar com força total do seu time titular, naquele que será o último teste corintiano antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Para que este desejo se concretize, o comandante apenas espera pela recuperação do lateral-esquerdo Fábio Santos, que teve uma pequena lesão na coxa esquerda servindo a seleção brasileira e acabou ficando fora do duelo com o Santos. O jogador se machucou na última quarta-feira, na segunda partida da final do Superclássico das Américas, em Buenos Aires, mas a tendência é a de que fique à disposição do treinador para encarar os são-paulinos.

Fábio Santos é a única dúvida da equipe titular para o clássico, no qual o Corinthians terá a volta do meia Douglas, que cumpriu suspensão, dos volantes Paulinho e Ralf e do atacante Martínez, estes três últimos que também disputaram a final entre Brasil e Argentina na última quarta.

O único desfalque certo do Corinthians para o duelo contra o São Paulo é o volante Guilherme, reserva da equipe, que cumprirá suspensão. Desta forma, Tite poderá ter a sua força ofensiva completa à disposição diante dos são-paulinos, sendo que se desenham quatro vagas para sete candidatos a um lugar na equipe titular.

Douglas, Danilo, Emerson, Romarinho, Jorge Henrique, Guerrero e Martínez estão nesta briga, mas a tendência é de que os três primeiros deste grupo sejam titulares e Romarinho e os atacantes peruano e argentino briguem por um último lugar na equipe. Jorge Henrique, que entrou no time corintiano no decorrer do clássico com o Santos, deverá seguir como opção de banco diante dos são-paulinos.

A comissão técnica do Corinthians promete divulgar até o final da tarde desta segunda-feira os nomes dos 23 jogadores convocados para defender o time no Mundial de Clubes da Fifa, cuja estreia corintiana está marcada para 12 de dezembro. Praticamente definida, a listagem não deverá trazer grandes novidades.