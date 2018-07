Tite esquece seleção e diz que foco está no Mundial O técnico Tite procurou minimizar a presença do presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), José Maria Marin, no Japão, como chefe da delegação do Corinthians no Mundial de Clubes da Fifa. Ele é um dos cotados para assumir o comando da seleção brasileira e dirigentes do time alvinegro temem que a possibilidade de substituir Mano Menezes desconcentre o treinador.