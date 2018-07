Tite evita comentar reclamações de rival com arbitragem

O técnico Tite reconheceu que o Corinthians não jogou bem no primeiro tempo e passou apuros em vários momentos da vitória por 1 a 0 sobre o Ponte Preta, no Itaquerão, que garantiu à equipe neste sábado a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. O time alvinegro só saberá o seu adversário na próxima fase após o encerramento das quartas de final, no domingo.

"Foi um grande jogo, com soluções individuais e coletivas importantes das duas equipes. O Guto Ferreira (técnico da Ponte Preta) coordena muito bem suas equipes. Ele tirou o centroavante e deixou dois jogadores de velocidade. Tivemos muita dificuldade no primeiro tempo", disse Tite.

O comandante fez questão de elogiar a Ponte Preta e destacou a mudança de posicionamento e postura da equipe no segundo tempo. "Existe qualidade do outro lado também. Você não vai passar 90 minutos dominando o adversário. A equipe está aprendendo. Ainda bem que teve o intervalo para ajustar", afirmou.

O treinador, no entanto, não quis comentar as reclamações dos jogadores e do técnico da Ponte sobre o gol mal anulado de Renato Cajá. A partida estava 0 a 0 quando o jogador do time de Campinas fez o gol e o bandeirinha Vicente Romano Neto marcou impedimento, apesar de Cajá estar em posição legal.

"Em jogos decisivos, a arbitragem tem de ter um padrão altíssimo, os melhores, os mais experientes. É uma questão lógica, para todos. O nível de acerto tem de ser altíssimo. Erro zero não existe, mas tem de ter erro mínimo", disse.