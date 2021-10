Tite evita entusiasmo com atuação de Raphinha contra Uruguai: 'Vai oscilar'

O técnico Tite evitou um entusiasmo maior com a atuação de Raphinha na vitória sobre o Uruguai, por 4 a 1, em Manaus, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O atleta do Leeds foi autor de dois gols e um dos destaques da partida.

"Continua com calma. É um processo. A gente tem discernimento, tem constatação da grande atuação sim. Mas senão daqui a pouco a gente acha que é o pico da montanha. Vai oscilar. É normal. É jovem. Fez grande jogo, mas tem que ter bom senso e serenidade nas avaliações", disse o treinador, após a décima vitória da equipe, após 11 partidas disputadas.

O treinador demonstrou serenidade também ao analisar a atuação da equipe como um todo. "Foi grande jogo, teve solidez. Futebol é relação de conjunto, peso, contrapeso. Foi grande jogo sim. Serve como avaliação de um aberto, externo, com Paquetá, Neymar e Alex Sandro mais entrosados no setor esquerdo. Neymar com liberdade habitual no processo criativo. Às vezes o jogo permite. Fred saindo um pouco mais, para fazer pressão e recomposição. A gente vai reestruturando, criando solidez."

A história de Raphinha no futebol começou ao tentar vingar na base do Grêmio. Ele se destacou nos juniores do Avaí e logo se transferiu para Portugal. Sua estreia profissional aconteceu no Vitória de Guimarães e depois para o Sporting, atestando o seu bom começo no exterior. Em seguida, o jogador mudou de país e ajudou o Rennes a terminar o Campeonato Francês em terceiro lugar. Em seguida, foi para o Leeds.

O Brasil volta a campo em novembro, quando vai enfrentar a Colômbia, na Neo Química Arena, em São Paulo, e a Argentina, em San Juan. Com 31 pontos, invicta, a seleção está praticamente classificada para o Mundial do Catar, em 2022.