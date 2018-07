Tite evita falar do desempenho de Adriano e elogia grupo do Corinthians

SÃO PAULO - A reestreia foi um tanto discreta, tanto que Adriano não deu entrevista após a vitória do Corinthians sobre o São Caetano, por 1 a 0, no Anacleto Campanella, neste sábado, pelo Campeonato Paulista. O técnico Tite também não quis falar muito sobre o atacante e preferiu valorizar o conjunto do time, repleto de jogadores considerados reservas.

"Abracei o Gomes, que é um garoto e jogou com a pressão de ter recebido um cartão amarelo no início. Ainda fiquei feliz com Marquinhos, Ramírez, Ramon voltando a ser Ramon, Wallace sendo sóbrio, Danilo Fernandes bem, Willian, incisivo, Vitor Júnior...", enumerou o técnico.

Sobre Adriano, o técnico desconversou. "Gostei do Adriano, como do time todo", disse Tite, que elogiou o empenho do Imperador nos treinos. "Assim como melhorou o seu condicionamento para ser utilizado, ele vai buscar intensidade para jogar mais. Sabemos que carece de um condicionamento melhor. Um passo foi dado, mas ainda é processo de evolução", completou o técnico. (com ESPN)