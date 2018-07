Tite exalta a evolução do Corinthians no segundo tempo

SÃO PAULO - Com o empate deste domingo, o Corinthians conquistou um ponto só, mas o efeito do resultado foi muito maior. O primeiro foi diminuir a pressão sobre o técnico Tite, bancado pelo presidente Mario Gobbi e pela diretoria antes mesmo de o jogo contra o Cruzeiro começar. "Até o fim do ano ele está seguro. Tem contrato até 31 de dezembro e vai cumprir. Depois a gente conversa sobre renovação", disse o diretor de futebol Roberto de Andrade.

Além disso, a atuação do time do segundo tempo fez o Corinthians recuperar o moral, que estava no chão depois de três derrotas seguidas. Isso, segundo jogadores e Tite, será fundamental para a equipe jogar de igual para igual contra o Grêmio, no Pacaembu, nesta quarta-feira, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

"O que esse resultado trouxe de mais importante foi a confiança que o segundo tempo nos deu. A equipe cresceu muito, produziu e criou as oportunidades", disse Tite. "Esse é um processo natural, fizemos um grande segundo tempo e se tivéssemos mais confiança talvez pudéssemos ter vencido. A ideia é repetir o padrão do segundo tempo".

Tite gostou do time quando Emerson jogou enfiado, dando mais espaço aos dois armadores, Douglas e Danilo, e também a Romarinho. O time, segundo ele, pecou um pouco nas finalizações. "Quando está com um pouco mais de calma, a finalização sai de modo mais natural. Não é que eu fiquei satisfeito com o empate, com o resultado em si, para nós seria até mais importante vencer, mas fiquei feliz pelo desempenho".

Muito da pressão que caiu sob os ombros do treinador nas últimas semanas tinha relação não só com os resultados ruins, mas com a postura do time. Os tropeços contra os lanternas Náutico e Ponte Preta pesaram negativamente no ambiente do clube mais do que as derrotas para Internacional e Botafogo. "Podemos comemorar, já mudou a atitude", disse Douglas. "Contra o Cruzeiro, tivemos posse de bola, marcação, fomos outro time. Isso facilitou".

Tite poderá agora ter mais calma para montar a equipe para a partida contra o Grêmio. Guerrero estará de volta e o técnico poderá voltar a usar um pivô no ataque. Fica a dúvida sobre quem saíra do time. O lateral-direito Alessandro continua como dúvida para o jogo.