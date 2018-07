Tite exalta apoio da torcida e elogia atuação corintiana

O técnico Tite avaliou que a equipe do Corinthians foi "merecedora" de conquistar o título do Mundial, após a vitória na final deste domingo sobre o Chelsea, por 1 a 0, em Yokohama. E ele também tratou de agradecer o apoio da torcida corintiana, que ajudou o clube a ser bicampeão mundial.

"Considero a equipe merecedora do título pelo jogo que ela apresentou", afirmou Tite, ressaltando que o técnico espanhol Rafa Benitez surpreendeu na escalação do Chelsea, ao apostar numa formação "muito veloz". Por isso, foi preciso reestruturar o esquema tático antes de entrar em campo.

Para Tite, a vitória corintiana, com gol do atacante peruano Guerrero aos 23 minutos da etapa final, foi "justa". "Foi um primeiro tempo equilibrado. No segundo, estávamos melhores no momento que fizemos o gol", disse o treinador, avaliando que a pressão do Chelsea no final foi "natural".

Reconhecendo que teve neste domingo um "sonho realizado", Tite tratou também de agradecer o apoio da torcida nessa caminhada do Corinthians para ser campeão mundial. "O troféu é uma retribuição a todo torcedor corintiano pelo carinho que ele deu para a equipe", explicou o treinador.

Durante a entrevista coletiva depois da decisão, ele lembrou desde daqueles torcedores que viajaram para o Japão - foram cerca de 20 mil corintianos - até aqueles que ficaram no Brasil e "que não puderam estar presentes fisicamente, mas estiveram presentes de espírito".

"O carinho que o torcedor nos deu quando a gente saiu de lá, o carinho que nos deu aqui. A forma como ele apoiou. Isso mostra a alma do corintiano, a força de uma torcida", avaliou Tite. "A torcida joga junto com a equipe. Ela conseguiu estabelecer uma relação com a equipe."