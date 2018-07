Tite exalta atuação dos reservas do Corinthians no clássico da taça

Tite ainda não definiu se contra Sport e Avaí, nas duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai voltar a jogar com reservas. Mas uma coisa é certa: a goleada por 6 a 1 sobre o São Paulo, domingo, deu ao treinador a confiança de que, independentemente de quem for escalado, o time poderá somar seis pontos e obter números ainda mais expressivos até o fim da competição.

"Quando a equipe está confiante, isso passa para os jogadores que não estão atuando também. Com o tempo de trabalho, deu para eles entenderem. Ao longo do tempo, esse volume de trabalho dá organização, coordenação de movimentos", disse Tite.

Diante do São Paulo, o treinador escalou apenas três jogadores que vinham atuando como titulares: Cássio, Felipe e Ralf. Mesmo com o time cheio de reservas, a equipe conseguiu jogar bem os 90 minutos e soube se impor diante do adversário no Itaquerão.

Com o título garantido com três rodadas de antecedência, Tite traçou como meta ao elenco agora a quebra de recordes na temporada. Hoje, o Corinthians tem 80 pontos e igualou a marca do Cruzeiro em 2014. É a maior pontuação da história dos pontos corridos desde 2006, quando o campeonato passou a ser disputado por 20 clubes.

"Tem de começar a descobrir desafios. Comecei a ver: melhor defesa, melhor ataque, número de pontos, número de vitórias, equipe mais disciplinada. Nem quando liberam da concentração, eu paro de encher o saco. Os desafios vão continuar", explicou o treinador.

A força dos reservas do Corinthians é elogiada até pelos titulares. "É difícil até ganhar um treino coletivo deles. O time reserva é muito bom", disse Renato Augusto, poupado do clássico com o São Paulo.