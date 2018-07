Tite exalta competência de Rodriguinho, autor do gol de empate

Tite enalteceu a atuação do meia Rodriguinho, no empate por 2 a 2 entre Corinthians e Ponte Preta, neste domingo, em Campinas. O jogador saiu do banco de reservas aos 21 minutos do segundo tempo para substituir Elias e, aos 39, fez o gol que garantiu o empate. Com o resultado, o Corinthians chegou aos 61 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, cinco a mais do que o segundo colocado, o Atlético-MG.

"Não acredito em sorte, mas sim na competência de um atleta como o Rodriguinho. O jogo se apresentou para ele, que soube aproveitar a chance", disse Tite.

O treinador também elogiou os outros reservas do Corinthians. "Vamos precisar de todo mundo, às vezes o jogo apresenta uma situação ou outra. Eu, por exemplo, queria um jogador de finalização de média distância e o Rodriguinho entrou bem", disse.

Tite destacou a atuação do time, que soube suportar a pressão da Ponte Preta no segundo tempo e buscou o empate já no fim da partida. "Uma equipe que passa pelas dificuldades que passamos é digna de elogios. Manter desempenho e regularidade merece elogios."

Os jogadores do Corinthians ganharão dois dias e folga e voltam aos treinos na quarta-feira. O próximo jogo da equipe no Campeonato Brasileiro será no dia 15, contra o Goiás, no Itaquerão.