Tite exalta funções de Philippe Coutinho na seleção: 'É muito criativo'

Um dos jogadores que mais atuaram sob o comando do técnico Tite na seleção brasileira, o meia Philippe Coutinho voltou a ser enaltecido pela comissão técnica nesta sexta-feira, no Rio. Apesar de ter oscilado na última temporada, quando estava no Bayern de Munique, o jogador é visto como peça determinante no esquema da equipe brasileira.

"Sua função é importante", resumiu o técnico. "Ele é criativo. A faixa central do campo é importante para que ele exerça (sua função). Ele pode fazer uma recomposição pelos lados, mas essa capacidade que ele tem, e que nós precisamos tanto dele quanto do Neymar, é essa liberdade criativa", pontuou Tite.

A condição física de Coutinho também foi exaltada. "Ele é muito dedicado no que diz respeito ao aspecto físico, e ficou ainda mais depois (da passagem) do Bayern. Ele ganhou cinco quilos de peso, sendo quatro de massa muscular", afirmou o preparador físico da seleção, Fábio Mahseredjian. Coutinho retornou para o Barcelona.

Outro jogador que sempre foi um dos pilares da seleção de Tite, o lateral Daniel Alves - que atua como meia no São Paulo - voltou a ficar fora da lista. Mas isso não quer dizer que o ciclo dele na seleção tenha se encerrado. "O respeito é muito grande pelo Daniel. As pessoas sabem da relação de respeito que existe. Há uma competição em alto nível, em todas as equipes. Você faz escolhas, abre sempre a busca com acompanhamento, pela melhor performance. E a escolha de momento foi pelo Gabriel Menino", declarou Tite. No Palmeiras, Gabriel Menino tua de volante.